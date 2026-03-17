Quarto Grado – Il Podcast, dal 17 marzo l'omicidio di Sarah Scazzi

Dopo l’incredibile successo della prima stagione, Quarto Grado torna con una nuova edizione del suo podcast. Da martedì 17 marzo, su tutte le principali piattaforme di streaming audio, saranno disponibili le prime due puntate del format originale “Quarto Grado – Il Podcast”, estensione del noto programma d’approfondimento sulla cronaca nera, in onda ogni venerdì in prima serata su Retequattro. A guidare il racconto dei casi più famosi in Italia le inconfondibili voci di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La seconda stagione del podcast, composta da otto episodi in uscita ogni martedì, sarà interamente dedicata a uno dei casi più controversi degli ultimi anni, quello di Sarah Scazzi, la ragazzina di 15 anni uccisa 26 agosto 2010 ad Avetrana, in provincia di Taranto. Per l’omicidio sono state condannate all’ergastolo Sabrina Misseri e Cosima Serrano, rispettivamente cugina e zia della vittima.

Nel corso delle puntate di “Segreti di Famiglia - L'Omicidio di Sarah” sarà possibile ascoltare il racconto dettagliato del caso: testimonianze originali dell’epoca, interviste, atti processuali e approfondimenti esclusivi che attingono direttamente al prezioso archivio della trasmissione televisiva. Ogni episodio analizza diverse sfumature della vicenda offrendo nuovi spunti di riflessione e analisi.

Con questa iniziativa, Mediaset si conferma un punto di riferimento nell'informazione di cronaca, portando l’esperienza e il rigore giornalistico di Quarto Grado anche nel mondo dell’audio on-demand.

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