Il caso Garlasco torna al centro di Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, in onda domani, venerdì 6 novembre, alle ore 21.30 su Retequattro.
Dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, accusato dell’omicidio aggravato di Chiara Poggi, si attende la decisione del giudice sull’eventuale processo.
Intanto, i legali di Alberto Stasi stanno lavorano a un’istanza di revisione.
In studio, Angela Taccia e Liborio Cataliotti.
Il parterre è composto da: Massimo Lovati, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Grazia Longo, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Paolo Reale e Massimo Picozzi.