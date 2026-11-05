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Quarto Grado
ANTICIPAZIONI05 novembre 2026

Quarto Grado, le anticipazioni della puntata del 6 novembre

Temi e ospiti della puntata di Quarto Grado in onda venerdì 6 novembre su Rete 4
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Il caso Garlasco torna al centro di Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, in onda domani, venerdì 6 novembre, alle ore 21.30 su Retequattro.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, accusato dell’omicidio aggravato di Chiara Poggi, si attende la decisione del giudice sull’eventuale processo.

Intanto, i legali di Alberto Stasi stanno lavorano a un’istanza di revisione.

Gianluigi Nuzzi
Gianluigi Nuzzi

In studio, Angela Taccia e Liborio Cataliotti.

Il parterre è composto da: Massimo Lovati, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Grazia Longo, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

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