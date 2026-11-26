Venerdì 27 novembre , alle ore 21.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado , condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero . Al centro della puntata il caso Garlasco : ospite in studio Roberto Pennini , l'ex maresciallo dei Carabinieri che fu tra i primi a intervenire e a scattare fotografie nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. Intanto, prosegue l'inchiesta parallela sulla presunta corruzione, con possibili risvolti sulla posizione di Andrea Sempio . In studio interverranno gli avvocati Angela Taccia , Liborio Cataliotti e Massimo Lovati .



A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la testimonianza di Franco Tramontano, padre di Giulia, uccisa nel maggio 2023 a Senago mentre era incinta al settimo mese del figlio Thiago.



Spazio poi all'omicidio di Yara Gambirasio: continuano le iniziative della difesa di Massimo Bossetti per ottenere la revisione del processo. A parlarne saranno l’avvocato Claudio Salvagni e il consulente della difesa Marzio Capra.



Infine, gli ultimi aggiornamenti sui casi delle donne avvelenate da ricina e Pamela Genini.



Tra gli ospiti: Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Gabriella Marano, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

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