Venerdì 2 ottobre, alle ore 21.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Le recenti indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio si sono concluse, lasciando all'autorità giudiziaria la decisione sull'archiviazione o sul rinvio a giudizio. È emerso inoltre che, sempre secondo i PM di Pavia, il DNA di Chiara Poggi non fosse sui pedali della bici di Alberto Stasi. A fare ulteriore luce sulle analisi scientifiche dell'epoca ci sarà l’intervista esclusiva a Giorgio Portera, genetista ed ex ufficiale del RIS di Parma.