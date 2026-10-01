Venerdì 2 ottobre, alle ore 21.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.
Le recenti indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio si sono concluse, lasciando all'autorità giudiziaria la decisione sull'archiviazione o sul rinvio a giudizio. È emerso inoltre che, sempre secondo i PM di Pavia, il DNA di Chiara Poggi non fosse sui pedali della bici di Alberto Stasi. A fare ulteriore luce sulle analisi scientifiche dell'epoca ci sarà l’intervista esclusiva a Giorgio Portera, genetista ed ex ufficiale del RIS di Parma.
Nel frattempo, sono uscite nuove intercettazioni che documentano presunte tensioni tra i componenti della famiglia Sempio riguardo alle vecchie inchieste.
Il parterre degli ospiti è composto da Angela Taccia, Liborio Cataliotti, Giorgio Portera, Marzio Capra, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Gianluca Zanella, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese e Paolo Reale.