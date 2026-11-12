Venerdì 13 novembre, alle ore 21.30 su Retequattro, torna Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.



Al centro della puntata, gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco: il Tribunale di Pavia ha reso nota la data, fissata per il 25 febbraio 2027, dell'udienza preliminare, davanti al gup di Pavia Luigi Riganti, per Andrea Sempio. Nel frattempo, proseguono gli interrogativi sulle visioni segrete dei video intimi di Chiara Poggi dell’indagato, mentre la difesa di Alberto Stasi ha annunciato che depositerà a breve la richiesta di revisione. In studio, l’avvocato Liborio Cataliotti.



Focus poi sul giallo delle avvelenate dalla ricina: i riflettori sono puntati su Sara Di Vita, la quindicenne di Pietracatella, deceduta insieme alla madre Antonella Di Ielsi: nei suoi ultimi video social, la ragazza aveva rivelato il clima pesante in famiglia.



Il parterre è composto da: Massimo Lovati, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Grazia Longo, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

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