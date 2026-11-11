Nel corso della puntata di Dentro la Notizia di mercoledì 11 novembre si torna a parlare del caso di Garlasco . Il focus di questa diretta è l'indagine sulla presunta corruzione che vedrebbe protagonista la famiglia di Andrea Sempio . Secondo alcune ipotesi, qualcuno dei Sempio avrebbe dato delle tangenti a chi indagava sul caso di Garlasco. Stando alle ultime notizie, l'indagine sulla presunta corruzione sarebbe ora chiusa e si aprirebbe la strada del reato di induzione indebita.

In studio a Dentro la Notizia Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, che interviene dopo aver sentito le parole di Daniela Ferrari, mamma del suo ex assistito. Sentita dagli inquirenti, la donna ha dichiarato che il marito avrebbe dato 3000-4000 euro a volta ai legali difensori.

"4000 euro? Sono quisquilie per un avvocato che deve difendere una causa del genere e tralasciare tutti gli altri tipi di attività - dice in diretta Massimo Lovati - Io ho fatto un'attività professionale che se faccio i conti altroché 15mila euro, ne vengono 150mila. Bastava che (i Sempio, ndr) dicessero di no ed era finita. Invece li portavano. Io ho dovuto arrestare la mia attività professionale per questo caso che è durato 3 mesi, da dicembre a marzo".

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