Venerdì 7 novembre, alle ore 21.30, su Rete , nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.
Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Proseguono le indagini sulla morte di Chiara Poggi tra intercettazioni inedite e telefonate sospette.
E, intanto, la Procura di Brescia ha chiesto di acquisire i tabulati telefonici di sedici utenze riconducibili a ex carabinieri della squadra di Mario Venditti, indagato per corruzione. L’obiettivo è quello di fare luce su alcune anomale sospette, in particolare quelle sulle trascrizioni delle intercettazioni tra Andrea Sempio e i suoi familiari.
Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich: l’amico speciale Claudio Sterpin è pronto a nuove rivelazioni.
Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.