Venerdì 3 luglio , alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero . Al centro della puntata, il caso di Garlasco : le indagini continuano a concentrarsi sulle tracce di DNA trovate sotto le unghie di Chiara Poggi e su chi avrebbe potuto usare il suo computer.

Spazio poi agli aggiornamenti sull’omicidio di Pierina Paganelli e sul giallo dell’orecchino mancante della vittima.



Infine, un focus sui casi di Pamela Genini e di Patrizia Nettis, con ospite in studio la madre Rosanna Angelillo.



Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google