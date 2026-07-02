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Quarto Grado

ANTICIPAZIONI02 luglio 2026

Quarto Grado, le anticipazioni del 3 luglio

Temi e ospiti della nuova puntata di Quarto Grado in onda venerdì 3 luglio su Rete 4
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Venerdì 3 luglio, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Al centro della puntata, il caso di Garlasco: le indagini continuano a concentrarsi sulle tracce di DNA trovate sotto le unghie di Chiara Poggi e su chi avrebbe potuto usare il suo computer.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero
Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Spazio poi agli aggiornamenti sull’omicidio di Pierina Paganelli e sul giallo dell’orecchino mancante della vittima.

Infine, un focus sui casi di Pamela Genini e di Patrizia Nettis, con ospite in studio la madre Rosanna Angelillo.

Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.

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