Venerdì 28 novembre, alle ore 21.30, su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco che sarebbe vicina a una svolta dopo 18 anni.

Infatti è emerso un alto valore di attendibilità relativo alla compatibilità della linea maschile della famiglia Sempio con il profilo genetico, non completo, trovato in particolare su un dito di Chiara Poggi.

Così vengono letti da inquirenti e investigatori i dati dei calcoli effettuati dalla perita Albani, che dovrà fornire le sue valutazioni nella perizia conclusiva entro il 5 dicembre. Una lettura in linea con la consulenza della Procura di Pavia e con quelle della difesa di Alberto Stasi.

Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich. Negli ultimi giorni è spuntato un nuovo testimone, un ex ristoratore che ha confidato al marito Sebastiano Visintin che Lilly gli avrebbe chiesto di venderle due sacchi neri prima di scomparire.

Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

