Quarto Grado
ANTICIPAZIONI
25 settembre 2025

Quarto Grado, le anticipazioni del 26 settembre

Temi e ospiti della nuova puntata di Quarto Grado in onda venerdì 26 settembre: le ultime news sui casi di Pierina Paganelli e Liliana Resinovich


Quarto Grado

Venerdì 26 settembre, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio della 78enne, continua a difendere il marito e lancia sospetti su un terzetto di possibili assassini. Resta il giallo sul movente del delitto.

Al centro della puntata, anche il caso di Lilly Resinovich, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022, in un bosco a Trieste. L'inchiesta si sta concentrando sulle distrazioni di Sebastiano Visintin e sul perché abbia consegnato agli inquirenti il cellulare sbagliato.

Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra Quarto Grado e il suo pubblico: una community molto attiva - i quartograders -, che ogni venerdì partecipa, in diretta via social, al programma.

