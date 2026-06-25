Venerdì 26 giugno, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.
Al centro della puntata, il caso di Garlasco e tutte le ultime novità sulle avvelenate di Campobasso.
A seguire, torna lo Speciale carceri: Francesca Carollo ha intervistato Alessandro Cozzi, l’ex conduttore tv condannato a 24 anni per l’omicidio dell’imprenditore Alfredo Cappelletti nel 1998 e a 14 anni per quello del titolare di un’agenzia di lavoro, Ettore Vitiello, assassinato nel 2010.
Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva.
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