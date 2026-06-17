Anche questa settimana l'approfondimento di Quarto Grado raddoppia: Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero vi aspettano su Retequattro, giovedì 18 giugno e come da consuetudine, venerdì 19 giugno, sempre in prima serata.
Al centro della puntata di domani torna il caso di Garlasco. Dopo l’uscita dal carcere di Alberto Stasi, i suoi legali sono al lavoro per ottenere la revisione del processo. Parallelamente, la Procura prosegue le indagini su Andrea Sempio, valutando se gli elementi raccolti siano sufficienti per una richiesta di rinvio a giudizio.
Spazio poi agli aggiornamenti sulla scomparsa delle due sorelline dell’Aquilano, Alisya e Sarah, e a tutte le novità sul caso della morte di Liliana Resinovich, con il marito Sebastiano Visintin presente in studio.
Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Candida Morvillo, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e Massimo Picozzi.
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