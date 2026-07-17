Venerdì 17 luglio, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.
Si continua a parlare del caso Garlasco, dai punti oscuri sullo scontrino del parcheggio, elemento centrale per l'alibi di Andrea Sempio, con ospite in studio l'ex colonnello Gennaro Cassese, indagato per falsa testimonianza.
Spazio poi alla vicenda di Pamela Genini, con un approfondimento volto a chiarire il ruolo di Francesco Dolci, sotto inchiesta anche per bancarotta con fatture false.
Infine, un focus sul giallo delle avvelenate di Pietracatella.
Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.
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