Temi e ospiti della nuova puntata di Quarto Grado: il test giudiziario per Louis Dassilva e una nuova perizia psicologica concessa ad Alessia Pifferi.

Venerdì 14 febbraio, alle ore 21.25, su Rete 4, torna l’appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Pierina Paganelli. Louis Dassilva è tornato nella casa di via del Ciclamino per un test giudiziario, che dovrebbe svelare i misteri della Cam3: gli inquirenti vogliono capire chi sia la persona ripresa il giorno del delitto.

Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di Alessia Pifferi, la 37enne condannata all’ergastolo in primo grado, per l'omicidio della figlia Diana. La bimba, 18 mesi, è morta di stenti dopo essere stata abbandonata a casa, sola, per sei giorni.

Il caso potrebbe però subire una svolta, perché la Corte ha concesso all’imputata una nuova perizia psicologica.

A Quarto Grado, inoltre, confermati gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Si rinnova anche lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e il proprio pubblico: una community molto attiva - i quartograders -, che ogni venerdì partecipa in diretta via social al programma.

