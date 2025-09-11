Temi e ospiti della nuova puntata di Quarto Grado in onda venerdì 12 settembre: le nuove tracce rilevate della casa in cui è stata uccisa Chiara Poggi e il caso di Liliana Resinovich

Venerdì 12 settembre, in prima serata, su Retequattro, torna Quarto Grado, arrivato quest'anno alla 17esima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e la squadra del programma, riprende a indagare sui principali casi di cronaca, tra cold case e la più stringente attualità. In apertura dell'approfondimento a cura di Siria Magri, l'omicidio di Chiara Poggi con le analisi sulle nuove tracce rilevate della casa di Garlasco, oggi sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori. Ci sono stati complici, come ritiene la Procura? Le indagini non scartano nessun dettaglio.

Al centro della puntata anche il caso di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio 2022. A tre anni e mezzo dai fatti, prosegue il giallo sulla scheda di memoria cancellata dalla GoPro del marito della donna, Sebastiano Visintin. Presente, il parterre di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva. Si riaccende, infine, lo stretto rapporto tra Quarto Grado e il suo pubblico: una community molto attiva - i quartograders -, che ogni venerdì partecipa, in diretta via social, al programma.

