Venerdì 24 aprile, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.



Nel corso della puntata, si torna a parlare del giallo di Garlasco, con tutti gli ultimi aggiornamenti.

Secondo la nuova ricostruzione della Procura di Pavia, l'assassino di Chiara Poggi sarebbe Andrea Sempio, mosso dal rancore a seguito di un approccio rifiutato. Gli inquirenti gli hanno notificato un invito a comparire per il prossimo 6 maggio, a cui ha fatto sapere, tramite i suoi legali, che sarà presente. L'ipotesi di reato è stata modificata da omicidio in concorso a omicidio volontario.

E ancora, tutte le ultime novità sulla vicenda delle due donne avvelenate con la ricina in provincia di Campobasso

Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Marco Oliva.

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