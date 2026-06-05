" Chi indagava poteva benissimo smorzare alcune piste. Le cose che mi hanno ferito di più sono state quelle fatte per rovinare Chiara e il suo ricordo", è l'accusa di Marco Poggi per gli inquirenti.

Nel video qui sopra un'anticipazione dell'intervista di Marco Poggi : " Si è giocato per un anno sulla morte e la vita di Chiara. Essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Chiara ed essere accusato di esserne l'autore, è una cosa che difficilmente andrà più via".

Garlasco, chi è Marco Poggi

Marco Poggi è il fratello di Chiara Poggi, la giovane di Garlasco uccisa nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Nel corso degli anni, nonostante la Procura di Pavia abbia ribadito la sua totale estraneità ai fatti, Marco è stato al centro di ricostruzioni fantasiose e diffamazioni da parte di blogger e giornalisti che mettevano in dubbio il suo alibi: al momento del delitto si sarebbe trovato in vacanza in montagna con i genitori, Rita Preda e Giuseppe Poggi.

Marco sarebbe anche un amico stretto di Andrea Sempio, l'attuale indagato per l'omicidio della sorella, con cui avrebbe condiviso un legame particolarmente stretto negli anni tra il 2005 e il 2007.

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