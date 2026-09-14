Lorena Isceri, il primo fidanzato racconta: "Era dolcissima, mi pesa non aver saputo"

A Quarto Grado parla il primo amore di Lorena Isceri, Renato Caldarola, e ricostruisce il rapporto che li legava fin dall'adolescenza, un legame nato tra la fine delle scuole medie e l'inizio delle superiori: "Da parte mia lei è stato sicuramente il primo amore", confessa Caldarola.

Nel corso della testimonianza, l'uomo racconta il significato di un orsacchiotto bianco che la madre di Lorena stringeva il giorno del funerale. Si trattava di un regalo che Renato Caldarola aveva fatto a Lorena Isceri oltre trent'anni fa: "È un peluche che ha più di trent'anni. Era un regalo doppio, io ero più legato al secondo, alla seconda parte del regalo, che era il CD degli 883 dove c'era la canzone Ti sento vivere".

Il ricordo di Lorena Isceri e quel peluche custodito per anni

Lorena aveva continuato a custodire quel peluche nel tempo. "Lei me lo ricordava e soprattutto quando era poi il compleanno diceva guarda lui sta sempre qui, no? Lui è importante per me", ha raccontato Renato Caldarola. L'ultimo contatto tra i due risalirebbe a circa due anni fa, in occasione del compleanno dell'uomo, poco prima che Lorena incontrasse Federico Vella, l'uomo con cui avrebbe poi avuto la relazione problematica e che l'ha uccisa il 3 settembre.

L'ex fidanzato traccia un ritratto preciso della donna: "Era una ragazza, dolcissima, dalla grandissima sensibilità". Secondo la sua ricostruzione, Lorena avrebbe cercato di gestire da sola la situazione difficile in cui si trovava, fino a rendersi conto che non c'era più possibilità di risolvere le cose: "L'ha detto, probabilmente anche a seguito della sua manifestazione di violenza e di ossessione, però lei cercava comunque di risolverlo diversamente".

Il rimpianto della famiglia e degli affetti

Renato Caldarola ammette il rammarico di non aver saputo prima della situazione di pericolo: "Magari sai, alla famiglia non lo dici. Renato, a dire la verità, qualcosa non va proprio benissimo, ho un po' paura. Non c'è stato questa cosa e un po' pesa, poi magari non avremmo potuto fare niente, lei avrebbe continuato, però un po' pesa".

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