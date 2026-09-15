11 settembre, l'inedita lettera che Oriana Fallaci scrisse da New York: "Silenzio da cimitero"

Alla vigilia del ventesimo anniversario della morte di Oriana Fallaci, Quarta Repubblica rende pubblico un documento che restituisce la sua testimonianza immediata di uno degli eventi che hanno cambiato la storia contemporanea.

Nel documento, indirizzato all’avvocato Francesco Brizzi, la giornalista racconta in presa diretta una Manhattan paralizzata e sconvolta: "Io credevo d’aver visto tutto, nella mia vita. E invece no. Questo scenario supera le peggiori previsioni".

Fallaci descrive "un silenzio da cimitero", interrotto soltanto dagli aerei militari sopra Manhattan, e conclude con parole che restituiscono il suo stato d’animo nelle ore successive alla strage: "Sono isolata. Ammalata nella misura che sa, e furibonda. Molto furibonda".

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