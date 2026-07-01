In occasione del World UFO Day (Il 2 luglio 1947 è la data del presunto schianto di un UFO vicino alla cittadina di Roswell, negli Stati Uniti), Focus propone una giornata di programmazione all’insegna della ricerca della vita nel cosmo. In particolare, in prima serata, sul canale tematico Mediaset va in onda Visitatori da altri mondi: un doppio appuntamento in prima tv con Enigmi alieni, interamente dedicato alle supposte prove di contatti tra alieni e antiche civiltà terrestri. A seguire, alle 23:00, lo speciale inedito ed esclusivo Oltre i confini - Messaggeri da un altro Mondo.



A cura di Skylight, l’approfondimento prende in esame il caso di tre oggetti interstellari che hanno creato un forte dibattito nella comunità scientifica: 1I/ʻOumuamua, 2I/Borisov e 3I/ATLAS. Avvistati nel corso degli ultimi dieci anni e provenienti dall’esterno del Sistema solare, questi tre corpi celesti si sono distinti perché non orbitano attorno al Sole, ma irrompono nel nostro Sistema solare con traiettorie iperboliche, eccentriche e con movimenti accelerati compatibili con una loro possibile natura aliena.