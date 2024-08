The Untouchables - Gli intoccabili su Rete 4: trama, cast e curiosità sul film

The Untouchables - Gli intoccabili va in onda venerdì 2 agosto in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity

The Untouchables - Gli intoccabili, il cult di Brian De Palma con Kevin Costner e Sean Connery, va in onda venerdì 2 agosto in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

The Untouchables - Gli intoccabili, la trama

Chicago, anni trenta. In pieno proibizionismo, Al Capone è il padrone assoluto della città che con la corruzione e il crimine tiene sotto controllo sindaco, polizia, bar e locali notturni.

L'agente governativo Eliot Ness raduna una squadra di tre poliziotti incorruttibili: Oscar Wallace, George Stone e Jimmy Malone. I quattro, agendo in piena autonomia, hanno l'obiettivo di assicurare finalmente alla giustizia il terribile Capone.

Robert De Niro che interpreta Al Capone nel film The Untouchables - Gli intoccabili

The Untouchables - Gli intoccabili, il cast

Il film, diretto nel 1987 da Brian De Palma, vede nel cast Kevin Costner nel ruolo del protagonista Eliot Ness, un giovane agente del Dipartimento del Tesoro. Sean Connery interpreta Jimmy Malone, un anziano poliziotto irlandese duro ed esperto. George Stone e Oscar Wallace sono interpretati dagli attori Andy Garcia e Charles Martin Smith. Nel ruolo di Al Capone troviamo Robert De Niro.

The Untouchables - Gli intoccabili, curiosità

Il film The Untouchables - Gli intoccabili, è diventato un cult istantaneo grazie al grande successo di pubblico e di critica arrivando a incassare più di 100 milioni di dollari al botteghino. Nella notte degli Oscar del 1988, Sean Connery vinse la statuetta come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione del poliziotto Jimmy Malone.

Le vicende della pellicola sono ispirate all'autobiografia dell'agente federale Eliot Ness che, insieme alla sua squadra, riuscì ad incastrare Al Capone per evasione fiscale.

La battuta di Al Capone «sei solo chiacchiere e distintivo» che Robert De Niro rivolge al personaggio di Kevin Costner, è entrata nel linguaggio comune venendo spesso citata.

La colonna sonora del film è stata composta da Ennio Morricone.

The Untouchables - Gli intoccabili come vedere il film in tv e in streaming

Il film The Untouchbales - Gli intoccabili va in onda venerdì 2 agosto in prima serata su Rete 4 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

