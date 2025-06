IL CONCERTO 25 giugno 2025

Torino is Fantastic, il concerto evento di Canale 5 condotto da Gerry Scotti con Noemi

Domenica 29 giugno, in prima serata su Canale 5, va in onda Torino is Fantastic, il concerto evento condotto da Gerry Scotti con Noemi dalla Piazza Vittorio Veneto di Torino