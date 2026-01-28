Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
ANTICIPAZIONI28 gennaio 2026

Taratata, tutti gli ospiti dello show condotto da Paolo Bonolis

Prossimamente su Canale 5 Taratata, il nuovo show condotto da Paolo Bonolis con esibizioni e duetti inediti
Condividi:
I Negramaro tra gli ospiti di TaratataI Negramaro tra gli ospiti di Taratata

Prossimamente, in prima serata su Canale 5, arriva Taratata, il grande show che mette al centro la musica, condotto da Paolo Bonolis. Due serate evento pensate per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l’emozione dell’incontro tra grandi artisti.

Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si alterneranno ospiti del calibro di: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video