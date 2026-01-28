Gianluigi Nuzzi, tentativo di truffa al conduttore in diretta a Dentro la notizia

A Dentro la Notizia, Gianluigi Nuzzi subisce in diretta un tentativo di truffa tramite un messaggio di un probabile truffatore. Nel corso della puntata di mercoledì 28 gennaio, intorno alle 17.53, il conduttore riceve un messaggio sospetto sul suo telefonino nel quale gli vengono richiesti dei soldi da una persona che si spacciava per una sua amica.

"Ciao Gianluigi, potresti prestarmi 845 euro? - così inizia il messaggio ricevuto da Gianluigi Nuzzi mentre era in diretta e poco prima del blocco del programma dedicato proprio alle truffe - Devo pagare urgentemente il dentista e al momento non ho soldi sulla carta. Te li restituisco stasera".