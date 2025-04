Taken 3 - L'ora della verità: trama e cast del film

Venerdì 11 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda il film Taken 3 - L'ora della verità

F ilm del 2015 diretto dal regista Olivier Megaton vede Liam Neeson tornare a vestire i panni dell'agente Bryan Mills. La pellicola è il sequel di Taken – Io vi troverò (2008) e Taken – La vendetta (2012).

Taken 3 - L'ora della verità, la trama del film

L'ex agente operativo Bryan Mills conduce una vita ormai tranquilla, circondato dall'affetto di alcuni vecchi amici, della figlia Kim e dell'ex moglie Lenore, che vorrebbe tornare a far parte del suo presente.

Dopo un incontro in cui Lenore parla a Bryan, il protagonista viene raggiunto da Stuart, attuale marito dell'ex moglie, che gli chiede di non frequentare più Lenore.

Utilizzando il cellulare di Bryan, Stuart manda un messaggio sul cellulare di Lenore chiedendole un incontro.

Q uando Bryan torna a casa, trova Lenore morta sul letto con la gola tagliata. Colto sulla scena del delitto, Bryan viene subito accusato di omicidio. Comincia così la sua fuga dalla polizia e la ricerca degli assassini di Lenore.

Taken 3- L'ora della verità, il cast

Il protagonista del film è Liam Neeson, vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 53esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per la sua interpretazione in Michael Collins. Neeson è stato candidato anche all'Oscar come miglior attore nel 1994 per la sua interpretazione di Oskar Schindler in Schindler's List di Steven Spielberg.

Nel cast del film troviamo: Famke Janssen, Maggie Grace, Forest Whitaker, Jon Gries, Leland Orser, Jonny Weston, Dylan Bruno, Alan D. Purwin.

Taken 3- L'ora della verità, le curiosità del film

Il protagonista Liam Neeson è noto per essere un attore particolarmente abile nel genere action. Durante le riprese, infatti, ha scelto di non utilizzare controfigure per girare le scene più difficili.

Le riprese del film si sono svolte tra Spagna, Francia e Stati Uniti d'America.

Nel primo film Taken – Io vi troverò, il personaggio di Stuart St. John era stato interpretato da Xander Berkeley. L'attore non era disponibile a riprendere il ruolo. Nella terza pellicola è l'attore Dougray Scott a interpretare St. John.

