Sabato 12 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda in prima tv Super Mario Bros. - Il film

Super Mario Bros. - Il film va in onda in prima tv sabato 12 aprile nella prima serata di Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Il film d'animazione, diretto dai registi e animatori Aaron Horvat e Michael Jelenic, fa parte del franchise di Super Mario ed è stato coprodotto da Illumination e Nintendo.

È il terzo adattamento cinematografico con protagonista il famoso personaggio dei videogiochi Nintendo, dopo il film live action del 1993 e il film animato giapponese del 1986.

Super Mario Bros. - Il film, la trama

Mentre riparano una tubatura a Brooklyn, i fratelli Mario e Luigi vengono improvvisamente risucchiati dentro ad un misterioso tubo verde, che li conduce in un mondo fantastico.

Luigi finisce in un tenebroso luogo dominato da tartarughe e scheletri, mentre Mario in un regno magico popolato da adorabili funghetti, con una principessa umana dal misterioso passato.

Separati, i due si ritroveranno a dover fronteggiare un nemico comune.

Riusciranno a salvare il regno dei funghi dalla furia del terribile Bowser, che vuole a tutti i costi sposare la bella principessa?

Super Mario Bros. - Il film, chi sono i doppiatori?

Nella versione originale di Super Mario Bros. - Il film, tra le voci, troviamo quelle di grandi attori e doppiatori americani: Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Principessa Peach), Keegan-Michael Key, Jack Black e Seth Rogen.

Nella versione italiana, la voce di Mario è quella di Claudio Santamaria (voce anche del Christian Bale di Batman Begins), quella di Luigi appartiene a Emiliano Coltorti e quella della principessa Peach è la voce di Valentina Favazza.

Super Mario Bros. - Il film, alcune curiosità

Il secondo degli adattamenti cinematografici del videogioco, il live action del 1993, fu in realtà un terribile insuccesso sia commerciale che di critica: per questo, inizialmente, Nintendo non aveva accolto con piacere l'idea di un nuovo adattamento.

Al contrario del suo precedessore , Super Mario Bros. - Il Film si è rivelato essere una scelta vincente e un enorme successo: è il film che ha guadagnato di più nel 2023, incassando 1,36 miliardi di dollari a livello mondiale e superando altre produzioni dell'anno come Barbie e Oppenheimer.

Super Mario Bros. - Il film è ricco di segreti e citazioni nascoste tratte dai videogiochi più famosi della saga videoludica. I più appassionati le hanno condivise in rete, analizzando il film a caccia di "easter egg".

Per trovare la "voce perfetta" per il suo personaggio, la principessa Peach, l'attrice Anya Taylor-Joy ha ammesso di aver giocato a diversi capitoli della saga videoludica di Super Mario.