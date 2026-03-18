Giovedì 26 e venerdì 27 marzo si terranno a Ferrara le registrazioni di Super Karaoke, il nuovo show condotto da Michelle Hunziker che andrà in onda prossimamente in prima serata su Canale 5.
Le riprese si svolgeranno in Piazza Trento e Trieste a Ferrara per due serate imperdibili. Il pubblico potrà assistere alle registrazioni del programma che vedrà Michelle Hunziker alla conduzione.
Con Super Karaoke torna uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana in una veste completamente rinnovata. Lo show fa parte dei due nuovi programmi realizzati a Ferrara insieme a Battiti Live Spring, entrambi in onda in prima serata di Canale 5.