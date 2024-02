Cresce l'attesa per la 58esima edizione del Super Bowl, in programma nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio a partire dalle ore 00.15. All'Allegiant Stadium di Paradise, nei pressi di Las Vegas (Nevada), si contenderanno il titolo i Kansas City Chiefs, protagonisti della quarta finale in cinque anni, e i San Francisco 49ers, che hanno staccato il pass grazie alla rimonta su Detroit.

Super Bowl, quando e dove vedere la partita

In Italia il match decisivo sarà trasmesso da Mediaset, con la diretta che prenderà il via nella notte di domenica 11 febbraio alle ore 00.30 su Italia 1, mentre sarà disponibile in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Con un margine di pubblico che va tra i 90 e i 110 milioni di appassionati e curiosi in tutto il mondo, l'evento sportivo è uno dei più seguiti: l'ultimo record risale alla sfida del 2015, quando l'incontro fra New England Patriots e i Seattle Seahawks raggiunse uno share di 114,4 milioni di telespettatori, superando così il primato precedente raggiunto solamente un anno prima.

Super Bowl, l'Halftime Show

Ad alimentare ulteriormente l'evento non può mancare l'ormai consueto Halftime Show, che quest'anno vedrà Usher impegnato a intrattenere il pubblico durante l'intervallo. Noto al grande pubblico per diverse produzioni tra cui "Yeah!" e "DJ Got Us Fallin' in Love" con Pitbull, Usher è co-fondatore insieme a Scooter Braun delll'etichetta discografica Raymond-Braun Media Group. L'artista non è nuovo allo spettacolo del Super Bowl: nel 2011 si esibì con i Black Eyed Peas e a Slash, chitarrista dei Guns N'Roses.

