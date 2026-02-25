Virginia Raffaele e Fabio De Luigi nel film Tre di troppo

Mercoledì 25 febbraio va in onda in prima serata su Canale 5 il film Tre di troppo con Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. Il film sarà disponibile anche in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Di seguito, scopriamo la trama e il cast di Tre di troppo.

Tre di troppo: la trama e il cast

Marco e Giulia, senza figli per scelta, considerano gli amici con prole dei poveri schiavizzati da bambini viziati. Ovviamente ancora non sanno che, a causa della maledizione di una mamma amica, si ritroveranno a gestire improvvisamente una vita con tre figli.

Marco e Giulia vivranno così una quotidianità e molti problemi che avevano evitato per tutta la vita. Per questo motivo, la coppia farà di tutto per liberarsi dei tre figli e tornare alla loro vita precedente.

Nel cast di Tre di troppo troviamo: Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Barbara Chichiarelli, Renato Marchetti, Fabio Balsamo, Marina Rocco e Beatrice Arnera.

