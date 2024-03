Spagna-Brasile, come vedere l'amichevole in tv e in streaming

Lo spettacolo del grande calcio internazionale torna sulle reti Mediaset, che oltre al confronto tra Francia e Germania, si apprestano a seguire un'altra amichevole di grande prestigio, Spagna-Brasile. La partita di martedì 26 marzo, sarà visibile in diretta dalle 21.30 su canale 20 e in contemporanea streaming sul sito di SportMediaset e su Mediaset Infinity, con la telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. In vista dei prossimi Europei, che si svolgeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024, le Furie Rosse si misurano in un'amichevole di lusso con il Brasile guidato dal nuovo c.t. Dolivar Junior. Ma sulla sfida sono accesi anche i riflettori dell'Italia, in quanto la nazionale attualmente guidata da Luciano Spalletti è stata inserita nel gruppo B proprio con la Spagna, oltre a Croazia e Albania.

