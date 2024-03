Francia-Germania, come vedere l'amichevole in tv e in streaming

Il grande calcio internazionale torna sulle Reti Mediaset con un'amichevole di grande prestigio. Sabato 23 marzo in prima serata, Francia-Germania sarà infatti visibile in diretta esclusiva in chiaro su canale 20 e in contemporanea streaming sul sul sito di SportMediaset e su Mediaset Infinity. In attesa dei prossimi Europei di calcio, che si svolgeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024, la nazionale tedesca fa visita alla Francia, vicecampione del mondo. La squadra guidata da Didier Deschamps arriva a Lione dopo un percorso di qualificazione per gli Europei che vanta sette vittorie e un solo pareggio. Per la prima volta in oltre sette anni, però, i padroni di casa dovranno fare a meno di Antoine Griezmann, fermo ai box per un problema alla caviglia.

L'unica sconfitta rimediata dai francesi dalla finale dei Mondiali 2022 (persa a favore dell'Argentina), si rifà all'amichevole proprio con la Germania. Quest'ultima è reduce da un periodo poco brillante, segnato da un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre gare disputate. Contro la Francia, il ct Julian Nagelsmann è chiamato a una risposta importante in vista del prestigioso torneo estivo. La telecronaca del match sarà affidata a Massimo Callegari e Andrea Agostinelli.

