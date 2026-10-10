"Rosy Abate" e "Il peccato e la vergogna" in verticale su Mediaset Infinity

Due tra le fiction Mediaset più amate di sempre si preparano a vivere una seconda vita in una veste completamente inedita. A partire dal 12 ottobre, all'interno della nuovissima sezione "MICRODRAMA" di Mediaset Infinity, debuttano gli speciali adattamenti in formato verticale della prima stagione di “Rosy Abate” e de “Il peccato e la vergogna”.

Con "Rosy Abate" torna l'iconico personaggio interpretato da Giulia Michelini, che veste i panni dell’indiscussa “Regina di Palermo”, capo mafia pentita che vive sotto falso nome e la cui nuova vita viene scossa dalla notizia che il figlio creduto morto è invece ancora vivo. La serie rivive in 54 mini-episodi dove i colpi di scena e l'azione che l’hanno resa celebre, vengono restituiti al pubblico grazie a una narrazione serrata, perfetta per il consumo rapido.

Ritorna nella nuova versione microdrama anche "Il peccato e la vergogna", il grande successo Mediaset ambientato nella Roma degli anni '30. L'ossessione del crudele e tormentato Nito Valdi (Gabriel Garko) per la bella e tenace Carmen Tabacchi (Manuela Arcuri) si trasforma in un melodramma verticale composto da 58 mini-episodi.

L'approdo di queste due fiction Mediaset nella nuova sezione Microdrama di Mediaset Infinity va ad aggiungersi alle 8 produzioni internazionali originali già presenti, a cui ogni settimana se ne unirà una nuova, arricchendo sempre più l’offerta del catalogo.

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