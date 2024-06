I predoni su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film

Giovedì 27 giugno, in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, appuntamento con il film del 2016 con protagonisti Christopher Meloni, Bruce Willis e Dave Bautista

Una serata all'insegna dell'azione con il film I predoni (Marauders) in onda giovedì 27 giugno in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. La pellicola del 2016 diretta da Steven C. Miller ha come protagonisti Christopher Meloni, Bruce Willis e Dave Bautista.

Qual è la trama del film I Predoni?

Ci troviamo negli Stati Uniti dove una banca di Cincinnati viene rapinata per 3 milioni di dollari da una banda criminale brutale composta da un gruppo di uomini specializzato in grandi furti. I sospetti ricadono tutti sul proprietario bancario Jeffry Hubert (Bruce Willis). Ad indagare sulla vicenda è il detective dell'FBI Jonathan Montgomery (Christopher Meloni), da poco reduce dall'arresto dell'assassino che ha ucciso sua moglie. Ora si ritrova a dover scoprire chi si cela dietro le violente rapine milionarie che culminano sempre con l'uccisione di un ostaggio. La verità che ne emerge è molto più grande del previsto e finisce per coinvolgere l'intera sicurezza degli Stati Uniti d'America.

I predoni, il cast

Nel cast del film I predoni troviamo Christopher Meloni, noto al grande pubblico per il ruolo di Elliot Stabler nei legal drama Law & Order - Unità vittime speciali e Law & Order - Organized Crime, che in questa pellicola interpreta il detective Jonathan Montgomery. Ad affiancarlo Bruce Willis nel ruolo del sospettato principale dietro le rapine, e l'ex wrestler Dave Bautista che continua a prendere parte a grandi produzioni cinematografiche. Nel cast anche Adrian Grenier, noto per aver preso parte al film Il diavolo veste Prada, e Texas Battle, diventato celebre grazie alla soap Beautiful.

I predoni, dove è stato girato

Le riprese del film I predoni si sono svolte a Cincinnati, in Ohio, a cominciare dal 25 settembre 2015. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi nel luglio del 2016.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE