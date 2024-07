I predatori dell'Arca perduta va in onda sabato 13 luglio in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity

I predatori dell'Arca perduta, il mitico film di Steven Spielberg con Harrison Ford del 1981, va in onda sabato 13 luglio in prima serata su Italia 1 dalle 21:20 e in contemporanea con la diretta tv in streaming su Mediaset Infinity.

I predatori dell'Arca perduta: la trama

1936, il professore e archeologo Henry "Indiana" Jones Junior è sulle tracce di un antico idolo conservato in un tempio peruviano immerso nella giungla. La spedizione sembra un successo, ma Indiana viene tradito dal collega e rivale René Belloq che lo mette alle strette e gli ruba il tesoro.

Tornato all'università dove insegna come professore di archeologia, Indiana Jones viene intercettato dai Servizi Segreti che gli offrono il compito di trovare la leggendaria Arca dell'Alleanza, un manufatto della religione ebraica che si dice abbia poteri inimmaginabili. Il compito di Indiana è di trovarlo prima che i nazisti riescano a trafugarlo. Giunto in Nepal, l'archeologo incontra Marion, una sua vecchia conoscenza, in possesso di importanti informazioni per trovare l'Arca.

Marion (Karen Allen) in una scena del film

I predatori dell'Arca perduta, il cast

Il film, diretto da Steven Spielberg nel 1981, vede come protagonista Harrison Ford nei panni di Indiana Jones, uno dei ruoli più iconici della sua carriera. Ad affiancarlo Karen Allen che interpreta la coprotagonista femminile Marion Ravenwood, un'avventuriera tenace che aiuta Indiana nella sua missione.

Nel cast anche Paul Freeman nel ruolo di René Belloq, l'archeologo rivale del protagonista, e Denholm Elliott che interpreta il professore Marcus Brody. L'attore John Rhys-Davies, noto per aver partecipato alla trilogia del Signore degli Anelli, veste i panni di Sallah, uno scavatore egiziano e caro amico di Indiana Jones.

I predatori dell'Arca perduta, le curiosità sul film

Il film, diretto da Steven Spielberg nel 1981, è basato su una storia di George Lucas, il creatore della saga di Star Wars. Le riprese si sono svolte per 73 giorni tra le Hawaii e la Tunisia, in una località già usata da Lucas per girare il primo film della sua saga spaziale.

Steven Spielberg ha descritto la fase di riprese nel deserto come una delle esperienze più difficili della sua carriera: le temperature del deserto arrivavano fino a 54 °C e molti membri della troupe si sentirono male sul set.

La pellicola ha avuto un enorme successo di critica e di pubblico diventando un cult istantaneo in grado di guadagnare più di 330 milioni di dollari al cinema e posizionandosi come primo incasso globale del 1981.

Nella notte degli Oscar del 1982, il film ha ottenuto nove candidature riuscendo ad ottenere cinque statuette.

I predatori dell'Arca perduta, come vedere il film in streaming e in tv

Il film I predatori dell'Arca perduta va in onda sabato 13 luglio su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

