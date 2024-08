Al via da martedì 20 agosto, Planet Earth III va in onda in prima serata su Rete 4 in esclusiva assoluta per l’Italia

Planet Earth III è la serie-evento BBC al via su Rete 4 da martedì 20 agosto, in prima serata, per tre appuntamenti.

Viaggiando ai confini più remoti del Pianeta, l’iconico titolo BBC racconta le specie più straordinarie, attraverso immagini inedite ed emozionanti, talvolta divertenti o drammatiche, ma sempre ricche di speranza.

Girato nel corso di cinque anni, Planet Earth III utilizza tecnologie cinematografiche d’avanguardia, per rivelare i più grandi prodigi della vita sulla Terra. Droni super-leggeri, telecamere ad alta velocità, sommergibili a comando remoto, trascinano il pubblico in paesaggi altrimenti invisibili: dalle giungle più remote agli oceani più profondi e dalle caverne più oscure ai deserti più aridi.

Rispetto a quando è andata in onda la prima serie, 20 anni fa, il pubblico avrà modo di misurare sia quanto la scienza e la tecnologia siano progredite, sia quanto la Terra sia profondamente cambiata.

Il Pianeta ha raggiunto un punto critico e nelle ultime decadi si è trasformato più di quanto mai osservato in precedenza. Eventi avvertiti in ogni ecosistema e da tutte le creature. E circostanze che tutti condividono, nel “nostro” Planet Earth.

episodi: 1: Coste 2: Oceano 3: Deserti e Praterie 4: Acqua Dolce 5: Foreste 6: Estremi 7: Umani 8: Eroi

numeri: totale giorni di riprese: 1.904; totale riprese: 134; totale riprese gestite da remoto: 50; totale paesi in cui è stato girato: 43, in 6 continenti; troupe: provenienti da 27 paesi; l'animale più raro filmato: la Rana Arlecchino, di cui sono rimasti non più di 49 esemplari.

curiosità: durante le riprese della prima serie, la troupe aveva montato una telecamera su una mongolfiera per filmare alcuni alberi dall'alto: non finì bene… Da allora, i droni hanno totalmente rivoluzionato le riprese aeree: per molte di queste, ormai, vengono utilizzati solo droni piccoli e leggeri.

Planet Earth III: le riprese in Italia per documentare la migrazione degli ibis

L'Ibis Sacro è originario di Africa subsahariana, Iraq e, anticamente, di Egitto, paese in cui adesso è praticamente estinto, ma dove era venerato come simbolo del dio Thot. Oggi, l’ibis si è naturalizzato in diversi paesi europei. In Italia, in particolare, si incontra in vicinanza di laghi o fiumi: lungo il Mincio, nel territorio del Polesine, nel Delta del Po, nella Bassa Bresciana e nelle campagne tra Novara e Vercelli. La specie è in rapida espansione e viene considerata “specie esotica invasiva”.

Planet Earth III: sound-track di Hans Zimmer e tittle-song di Raye

La line up musicale di PEIII è composta da Hans Zimmer, con i Bastille e Raye ("Sono una fan di PE da sempre, ed ero incredula di potervi collaborare. Poter comporre una canzone con Hans, poi, va oltre i miei sogni più sfrenati. Poter contribuire, nel mio piccolo, a questo progetto è un onore e un momento che custodirò sempre con me").

Raye ha fatto la storia dei Brit Awards, battendo ogni record. 27 anni, l’artista è entrata nella storia raccogliendo più premi in un'unica serata di chiunque altro: suoi sei award su sette nomination, compreso quello come miglior cantautrice dell'anno. E… miglior artista dell'anno, performance R&B, album dell'anno, artista emergente e canzone dell'anno, con la sua Escapism.

Planet Earth III: la voce del doc, Sir David Attenborough (in Italia è Andrea Piovan)

"Viaggeremo in luoghi selvaggi e sorprendenti, vedremo creature incredibili e misteriose, assisteremo a eventi rari e spettacolari, osserveremo drammi che ci lasceranno senza parole. Il mondo naturale continua a sorprendere ma, rispetto ai tempi di Darwin, è cambiato in modo irreparabile. E la potente forza che l’ha trasformato è una sola: l’uomo. Tutti gli animali, si stanno adattando in modi straordinari alla sopravvivenza e alle nuove sfide. Saranno sufficienti? È un momento cruciale: per questo, il mondo va guardato attraverso una nuova lente".

Planet Earth III è realizzato dal Dipartimento di Storia Naturale di BBC Studios, con BBC America, ZDF e France Televisions, in collaborazione con The Open University. Produttore esecutivo BBC Studios, Mike Gunton; produttore Planet Earth III, Matt Brandon. Coordinamento Jack Bootle, Head of Specialist Factual Commissioning BBC.

