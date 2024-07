Il film Mio figlio con Kıvanç Tatlıtuğ (protagonista di The Family) va in onda venerdì 19 luglio in prima serata su Canale 5

Mio figlio, film di produzione turca con Kıvanç Tatlıtuğ (volto di Aslan in The Family), va in onda venerdì 19 luglio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Diretto da Bora Egemen, la pellicola ha per protagonista uno degli attori turchi più amati dal pubblico italiano: Kıvanç Tatlıtuğ è stato apprezzato nelle serie La ragazza e l’ufficiale, Brave and Beautiful e The Family, quest'ultima attualmente in onda nel day-time di Canale 5.

Kivanc Tatlitug in "Mio figlio"

Mio figlio, la trama e il cast del film con Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ interpreta Ali, un pescatore che dedica la sua vita a suo figlio Efe. Efe è diverso dagli altri bambini, è affetto da un disturbo della comunicazione che gli impedisce di relazionarsi con gli altri.

Efe non ha mai parlato né ha mai guardato nessuno negli occhi. Ali cerca in tutti i modi di creare un legame con lui, ma per quanto si sforzi non riceve alcuna risposta. Il desiderio più grande di Ali è sapere che suo figlio lo capisce.

Nel cast del film, oltre a Kivanç Tatlitug, troviamo: Yücel Erten, Büsra Develi, Alihan Türkdemir, Feridun Düzagaç.

Chi è Kıvanç Tatlıtuğ: anni, carriera, serie tv

Kıvanç Tatlıtuğ, 40 anni, è nato il 27 ottobre 1983 nella città di Adana, in Turchia, ed è di origini albanesi e bosniache. Grazie a sua madre, l'attore inizia a lavorare come modello e nel 2001 vince il Best model of the world. L'attore turco raggiunge la notorietà grazie al ruolo di Mehmet nella serie Gümüş. Nel 2014, ottiene la parte di Kurt Seyit nella serie Kurt Seyit ve Şura (titolo originale de La ragazza e l'ufficiale). Nel 2016 e nel 2017 ha interpretato il ruolo di Cesur Alemdaroğlu nella serie Cesur ve Güzel (Brave and Beautiful). Nel 2023 ricopre il ruolo di Aslan Soykan in Aile (The Family).

Kıvanç Tatlıtuğ: chi è la moglie, figli, vita privata

Nel 2013, Kıvanç Tatlıtuğ inizia una storia d'amore con la stilista Başak Dizer. La coppia si è sposato nel febbraio del 2016 a Parigi.

Nel 2022, Kıvanç Tatlıtuğ e sua moglie accolgono il loro primo figlio Kurt Efe.

Dove vedere le serie turche con Kıvanç Tatlıtuğ?

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le serie tv con Kıvanç Tatlıtuğ.

Tutte le puntate de La ragazza e l'ufficiale e di Brave and Beautiful sono disponibili su Mediaset Infinity.

Dopo la messa in onda televisiva, trovate anche le nuove puntate di The Family in streaming gratis su Mediaset Infinity.