Venerdì 18 aprile in prima serata su Italia 1 va in onda il film Memory con protagonista Liam Neeson

Liam Neeson in una scena del film Memory

I l film Memory con protagonista Liam Neeson va in onda venerdì 18 aprile in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Diretto da Martin Campbell, Memory è tratto dall'omonimo romanzo scritto da Jef Geeraerts ed è il remake americano di un film belga.

Memory, la trama del film

Alex Lewis (Liam Neeson), sicario ormai prossimo al ritiro, viene chiamato a svolgere un'ultima missione. Ma quando scopre che il bersaglio è una giovane ragazza, rifiuta di portare a termine l'incarico e si rivolta contro la malvagia organizzazione che l'ha assoldato.

Il suo cammino di vendetta lo porta fino ai vertici del gruppo criminale, capeggiato dall'affascinante magnate immobiliare di El Paso Davana Sealman e dal figlio, che tengono in pugno le vite di molti ragazzi innocenti.

Per salvare la pelle dovrà dare loro la caccia e ucciderli prima che siano loro a farlo. Nel frattempo, è braccato anche dall'FBI e dall'agente Vincent Serra che è già sulle sue tracce.

Memory, il cast del film

Oltre a Liam Neeson che veste i panni del sicario Alex Lewis, nel cast di Memory troviamo: Guy Pearce, Monica Bellucci, Harold Torres, Taj Atwal e Ray Fearon.

