Mega Movie Week, per sette giorni grandi offerte su un'ampia selezione di film

DEGI (The Digital Entertainment Group International), in collaborazione con UNIVIDEO, annuncia oggi il ritorno in Italia della Mega Movie Week. Per sette giorni sarà disponibile una selezione di film da acquistare e noleggiare in digitale a prezzi molto vantaggiosi.

Dopo il successo della prima edizione, che a novembre 2025 aveva fatto registrare, rispetto alla settimana precedente, volumi di EST (Electronic Sell-Through) in crescita del 329%, un valore raddoppiato e volumi di VOD (Video on Demand) in aumento del 65%, arriva in Italia la seconda edizione della Mega Movie Week.

Le offerte sono disponibili su sei importanti piattaforme: l'app Apple TV, CHILI, Mediaset Infinity, Prime Video, Rakuten TV e TIMVISION. L'iniziativa è sostenuta dai principali distributori cinematografici, tra cui Bim, Blue Swan Entertainment, CG Entertainment, Eagle Pictures, IIF, MGM Amazon Studios, Paramount Pictures, Plaion Pictures, Rai Cinema, Sony Pictures Entertainment, Universal Pictures Home Entertainment, Vision Distribution, The Walt Disney Company e Warner Bros. Discovery.

Che sia il primo acquisto digitale o un'occasione per ampliare la propria collezione, la Mega Movie Week vuole far scoprire quanto sia semplice, conveniente e comodo acquistare e noleggiare film da guardare comodamente a casa.

Dai grandi successi internazionali ai titoli italiani più amati, c'è un'offerta per tutti i gusti. Tra i film disponibili a prezzi speciali durante la campagna ci sono:

- THE DEVIL WEARS PRADA 2

- DISCLOSURE DAY

- SUPERGIRL

- SCARY MOVIE (2026)

- CHALLENGERS

- ONE LAST SHOT

- WHISTLE

- THE LAST ONE FOR THE ROAD

- LATE SHIFT

- COLOURS OF TIME

- OBSESSION

- WUTHERING HEIGHTS

- SCREAM 7

- READY OR NOT 2: HERE I COME

- BLINK TWICE

- THE CELEBRITY SEX PASS

- KILLER WHALE

- THE HOLY BOY

E molti altri ancora: i prezzi e i titoli possono variare a seconda del retailer; quelli indicati sono validi esclusivamente nell'ambito della campagna, dal 12 al 18 ottobre 2026.

La Mega Movie Week è sostenuta da un'ampia campagna di comunicazione, che coinvolge stampa e media e prevede anche una partnership con Samsung TV e JustWatch per garantire all'iniziativa la massima visibilità per tutti i sette giorni.

La seconda edizione della Mega Movie Week in Italia rappresenta un traguardo importante nella missione di DEGI di sostenere la crescita del mercato transazionale digitale e si inserisce sulla scia del DEGI Roadshow 2026, svoltosi a Roma a giugno. Il Roadshow ha riunito i principali attori del settore per analizzare le dimensioni e l'impatto del mercato italiano dell'home entertainment; l'appuntamento tornerà nel 2027 con un programma variegato, arricchito da nuovi spunti di analisi e nuove opportunità per stimolare ulteriormente il coinvolgimento del pubblico.

Liz Bales, Chief Executive di DEGI, ha dichiarato: "DEGI è impegnata a sostenere e a favorire la crescita del mercato transazionale digitale in Italia, e il ritorno della Mega Movie Week lancia un messaggio forte sulla solidità e sul potenziale dell'home entertainment transazionale nel Paese. Grazie a un'ampia scelta di titoli a prezzi eccezionali, la campagna offre al pubblico italiano una proposta davvero interessante, che valorizza la convenienza, l'accessibilità e la comodità dell'acquisto e del noleggio digitale. Siamo lieti di poter proseguire sulla scia della prima edizione con un'altra campagna di grande impatto per il 2026 e desideriamo ringraziare di cuore UNIVIDEO per la rinnovata collaborazione, così come i nostri partner distributori e retailer, italiani e internazionali, il cui supporto rende possibile la Mega Movie Week".

Luciana Migliavacca, Presidente di UNIVIDEO, ha aggiunto: "Siamo molto felici di sostenere anche quest'anno, come UNIVIDEO, la Mega Movie Week promossa da DEGI: un'occasione importante per valorizzare il mercato dell'home entertainment puntando su innovazione, legalità e tradizione. Come editore audiovisivo, e prima ancora come appassionata di cinema, credo che supporto fisico e fruizione digitale non siano alternative, ma due modi complementari di vivere la stessa esperienza. A tenerli insieme è il legame del pubblico con il cinema, che resta forte anche se le sue abitudini sono cambiate. Ascoltare queste esigenze significa offrire più opportunità di acquisto e di visione, e favorire la riscoperta di titoli che fanno parte della nostra memoria culturale. Per questo sosteniamo con convinzione una campagna che promuove il noleggio e l'acquisto digitale legale, mettendo al centro il valore dei contenuti e la loro accessibilità. Ci auguriamo di continuare a lavorare insieme a tutti gli operatori del settore, creando nuove opportunità per il pubblico e contribuendo alla crescita dell'intero mercato".