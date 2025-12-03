La nuova app di Mediaset Infinity per Apple TV

Mediaset Infinity rilascia una nuova versione dell’app per Apple TV, disponibile sull’App Store. L’aggiornamento porta con sé un look rinnovato.

Il restyling offre un’interfaccia più semplice e intuitiva. Tra le novità spicca il nuovo menu laterale, che permette di passare rapidamente tra film, serie, programmi, dirette e aree tematiche.

Torna protagonista anche la funzione Restart, ora perfettamente attiva anche su Apple TV, utile per riavviare dall’inizio qualsiasi programma in onda sui canali Mediaset.

Chi non ha ancora installato l’aggiornamento può farlo direttamente dalla propria Apple TV: basta aprire l’App Store, cercare “Mediaset Infinity” e selezionare “Aggiorna”. La nuova versione è gratuita e già disponibile per tutti gli utenti.