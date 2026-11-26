Mamma, ho perso l'aereo va in onda martedì primo dicembre in prima serata su Italia 1 e in contemporanea con la diretta televisiva in streaming su Mediaset Infinity. Il film sarà poi visibile in streaming su Mediaset Infinity fino all'8 dicembre.

Mamma, ho perso l'aereo: la trama del film con Macaulay Culkin

La famiglia McCallister si prepara per volare a Parigi per trascorrere le vacanze di Natale. La sera prima della partenza, Kevin, il figlio più piccolo, mal sopportato da tutti i parenti, a seguito di un litigio con il fratello maggiore Buzz viene mandato a dormire in mansarda. Durante la notte, una tempesta di vento provoca la rottura del ramo di un albero che cade sui fili della luce, mandando in corto circuito la centralina e provocando un blackout.

La mattina seguente perciò, a causa del mancato suono della sveglia, i McCallister vengono svegliati dagli autisti dei pulmini incaricati d'accompagnarli in aeroporto, a soli 45 minuti dalla partenza del volo. Nella confusione creatasi per arrivare in tempo, nessuno si accorge dell'assenza di Kevin, ancora addormentato in mansarda. La famiglia scoprirà che Kevin non è salito in aereo solo una volta in volo.

Mamma, ho perso l'aereo: il cast del film con Joe Pesci

Diretta nel 1992 da Chris Columbus, la commedia-cult con Macaulay Culkin nei panni del famoso Kevin McCallister vede nel cast anche Joe Pesci, Daniel Stern, Roberts Blossom e Catherine O'Hara. O'Hara interpretava la mamma di Kevin.

I due attori si sono rivisti 33 anni dopo, nel dicembre 2023. In quel periodo, Macaulay Culkin ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame e Catherine O'Hara ha partecipato alla cerimonia, pronunciando un discorso toccante: "Mamma, ho perso l'aereo rimarrà per sempre un successo globale soprattutto grazie a te e alla tua bravura. Congratulazioni Macaulay, ti meritavi questa stella. Sono fiera di te".

Catherine O'Hara è deceduta, a 71 anni, il 30 gennaio 2026 e Macaulay Culkin ha riservato per lei un tenero ricordo: "Mamma. Credevo che avessimo tempo. Ne volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentita. Ma avevo ancora così tanto da dire. Ti voglio bene".