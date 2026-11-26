Mamma, ho perso l'aereo va in onda martedì primo dicembre in prima serata su Italia 1 e in contemporanea con la diretta televisiva in streaming su Mediaset Infinity. Il film sarà poi visibile in streaming su Mediaset Infinity fino all'8 dicembre.
La famiglia McCallister si prepara per volare a Parigi per trascorrere le vacanze di Natale. La sera prima della partenza, Kevin, il figlio più piccolo, mal sopportato da tutti i parenti, a seguito di un litigio con il fratello maggiore Buzz viene mandato a dormire in mansarda. Durante la notte, una tempesta di vento provoca la rottura del ramo di un albero che cade sui fili della luce, mandando in corto circuito la centralina e provocando un blackout.
La mattina seguente perciò, a causa del mancato suono della sveglia, i McCallister vengono svegliati dagli autisti dei pulmini incaricati d'accompagnarli in aeroporto, a soli 45 minuti dalla partenza del volo. Nella confusione creatasi per arrivare in tempo, nessuno si accorge dell'assenza di Kevin, ancora addormentato in mansarda. La famiglia scoprirà che Kevin non è salito in aereo solo una volta in volo.
Diretta nel 1992 da Chris Columbus, la commedia-cult con Macaulay Culkin nei panni del famoso Kevin McCallister vede nel cast anche Joe Pesci, Daniel Stern, Roberts Blossom e Catherine O'Hara. O'Hara interpretava la mamma di Kevin.
I due attori si sono rivisti 33 anni dopo, nel dicembre 2023. In quel periodo, Macaulay Culkin ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame e Catherine O'Hara ha partecipato alla cerimonia, pronunciando un discorso toccante: "Mamma, ho perso l'aereo rimarrà per sempre un successo globale soprattutto grazie a te e alla tua bravura. Congratulazioni Macaulay, ti meritavi questa stella. Sono fiera di te".
Catherine O'Hara è deceduta, a 71 anni, il 30 gennaio 2026 e Macaulay Culkin ha riservato per lei un tenero ricordo: "Mamma. Credevo che avessimo tempo. Ne volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentita. Ma avevo ancora così tanto da dire. Ti voglio bene".
Il film, nelle sale americane con il titolo Home Alone il 16 novembre 1990, arrivò in Italia nel gennaio 1991, classificandosi al quarto posto del box-office. Dal suo lancio, il film è diventato un vero cult venendo spesso riproposto durante il periodo natalizio.
Gli attori hanno riferito che faceva molto freddo sul set e che alcune telecamere si sono bloccate durante la produzione. Le riprese si sono svolte dal 9 dicembre 1991 al 6 maggio 1992. La famosa scena del film in bianco e nero di gangster che Kevin guarda alla tv è una sequenza girata appositamente per il film. Il poster della pellicola, che vede in primo piano Kevin, è stato pensato come una parodia de L'urlo di Edvard Munch.
Il film Mamma, ho perso l'aereo viene trasmesso martedì primo dicembre in prima serata su Italia 1 e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity. Il film sarà poi visibile in streaming su Mediaset Infinity fino all'8 dicembre.