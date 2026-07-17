Sono ufficialmente iniziate le riprese di Madre Terra - Il Segreto delle Origini, la nuova serie tv targata Canale 5. Prodotta da RTI e Aurora Tv Banijay, il nuovo progetto vedrà impegnati sul piccolo schermo gli attori Elda Pardo e Cristiano Caccamo, sotto la guida di Cinzia Th Torrini. Per la regista e sceneggiatrice, si tratta del ritorno alla fiction Mediaset dopo il successo ottenuto con Elisa di Rivombrosa.

