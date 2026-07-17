Sono ufficialmente iniziate le riprese di Madre Terra - Il Segreto delle Origini, la nuova serie tv targata Canale 5. Prodotta da RTI e Aurora Tv Banijay, il nuovo progetto vedrà impegnati sul piccolo schermo gli attori Elda Pardo e Cristiano Caccamo, sotto la guida di Cinzia Th Torrini. Per la regista e sceneggiatrice, si tratta del ritorno alla fiction Mediaset dopo il successo ottenuto con Elisa di Rivombrosa.
Madre Terra - Il Segreto delle Origini accende i riflettori sulle vicende che coinvolgono Caterina (Elda Pardo), brillante scienziata cresciuta in Germania di ritorno in Calabria per guidare una sperimentazione su un innovativo farmaco antitumorale a base di bergamotto.
Molto presto, però, quello che era nato come un viaggio di lavoro si trasforma in un intenso percorso alla scoperta delle proprie origini. Qui entrerà in gioco anche Antonio, personaggio interpretato da Cristiano Caccamo, che insieme alla protagonista verrà coinvolto nella scoperta di verità nascoste, identità da ricostruire e in un potente sentimento destinato a cambiare ogni cosa.
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