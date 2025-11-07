Il cast di Law & Order

Il prossimo 12 novembre, in prima serata, su TopCrime, con l’episodio Nel mirino, che ne conclude la tredicesima stagione, andrà in onda la 500esima puntata di Law & Order - I due volti della Giustizia.

L’evento verrà celebrato sabato 8 e domenica 9 novembre, con una maratona della primissima stagione del capostipite del franchise ideato e prodotto da Dick Wolf.

L’iniziativa di TopCrime sarà arricchita dalle testimonianze di Annamaria Bernardini de Pace, Rosa Teruzzi, Marta Cagnola, Alessandra Menzani, Massimo Borgnis e Massimo Scaglioni, che racconteranno i motivi del successo planetario di L & O.

A partire dalle ore 21.15 di sabato 8 fino alla notte inoltrata della domenica 9 verranno trasmessi i 22 episodi del titolo trasmesso dal 1990 al 2010 e nuovamente dal 2022 sul canale NBC, facendone una delle più longeve serie televisive statunitensi. Gli episodi trasmessi sono: Prescrizione mortale, In una vettura della metropolitana, Un uomo in fin di vita, Una complessa personalità, Felici per sempre, Un episodio di corruzione, In un modo o nell’altro, Il caso non può essere archiviato, Indifferenza, Prigioniero d’amore, Fuori dalla penombra, Scelta di vita, Un lutto in famiglia, Estate violenta, Una trappola per Stone, Tragico errore, Il vero movente, Il morso del serpente, Il prezzo del silenzio, A qualunque costo, Prove inquinate.

Negli anni, il serial ha generato gli spin-off: Omicidio a Manhattan, L&O - Special Victims Unit, L&O: Criminal Intent, L&O - Trial by Jury, Conviction, L&O: LA, L&O True Crime, L&O: Organized Crime, L&O Toronto: Criminal Intent. Grazie ad accordi internazionali, ne sono state prodotte versioni estere: la francese Law & Order Criminal Intent: Parigi, la russa Закон и Порядок: Отдел Оперативных Расследований e l’inglese Law & Order: UK.

