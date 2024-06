Domenica 30 giugno, in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity, appuntamento con il film biografico sul fisico Stephen Hawking

La teoria del tutto, film biografico su Stephen Hawking, va in onda domenica 30 giugno in prima serata su Rete 4 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

La teoria del tutto, la trama del film

La pellicola narra la storia di Stephen Hawking, fisico e astrofisico britannico, e della sua storia d'amore con Jane Wilde, la donna che gli è stata accanto quando ha dovuto affrontare l'atrofia muscolare progressiva, una malattia che lo ha costretto a vivere su una sedia a rotelle. Stephen Hawking, nonostante le difficoltà motorie sempre più gravi, non perde la lucidità e riesce a presentare la sua teoria sull'inizio e la fine dell'universo. Dopo un incidente, il fisico perde anche le corde vocali e sarà costrutto a comunicare attraverso un sistema di comunicazione computerizzato.

La teoria del tutto: il cast e gli attori protagonisti

Eddie Redmayne dà il volto a Stephen Hawking, ruolo che gli ha permesso di vincere il premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2015 e un Golden Globe come miglior attore in un film drammatico.

Felicity Jones veste i panni di Jane, ottenendo un grande successo da parte di pubblico e di critica. Questa interpretazione le ha permesso di ricevere le candidature agli Oscar e ai Golden Globe.

La teoria del tutto: le curiosità sul film e il libro

Entrambi gli attori protagonisti, Eddie Redmayne e Felicity Jones, presero parte ai funerali di Stephen Hawking, in seguito alla sua morte a Cambridge il 14 marzo del 2018.

Lo stesso Stephen Hawking è stato particolarmente colpito dall'interpretazione di Eddie Redmayne, tanto da complimentarsi in una lettera inviata al regista James Marsh.

Il film è tratto dalla biografia Verso l'infinito, pubblicata da Jane Wilde Hawking, moglie di Stephen per parecchi anni.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE