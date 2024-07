La scelta - The Choice va in onda martedì 2 luglio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

La scelta - The Choice va in onda martedì 2 luglio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Pellicola romantica del 2016, è diretto da Ross Katz ed è basata sull'omonimo romanzo di Nicholas Sparks.

Qual è la trama di La scelta - The Choice?

Durante un barbecue estivo, in una piccola cittadina della Carolina del Nord, Travis (Benjamin Walker), un veterinario molto sicuro di sé e rubacuori, conosce la nuova vicina di casa Gabby (Teresa Palmer), un aspirante medico che però è promessa al collega Ryan (Tom Welling).

Dopo un brusco litigio per via dei rispettivi animali domestici, i due si avvicinano sempre di più e, i partner fuori città, si lasciano andare alla passione proibita.

La scelta - The Choice, il cast

Nel cast del film La scelta - The Choice troviamo Benjamin Walker nel ruolo del protagonista, il giovane veterinario Travis. La protagonista femminile Gabby è interpretata da Teresa Palmer mentre Ryan, il collega medico di Travis, è interpretato da Tom Welling. Nel cast anche Alexandra Daddario nel ruolo di Monica, la fidanzata del protagonista.

La scelta - The Choice, le curiosità sul film

Il film è ispirato all'omonimo romanzo dello scrittore statunitense Nicholas Sparks che fu pubblicato nel 2007. The Choice è il suo undicesimo libro ad essere stato adattato in un film.

Le riprese ufficiali sono iniziate il 13 ottobre 2014 a Wilmington, nella Carolina del Nord. Nelle prime 7 settimane di programmazione ha ottenuto ben 18,6 milioni di dollari al Box Office Usa.

La scelta - The Choice, come vedere il film in tv e in streaming

