La legge dei più forti va in onda venerdì 7 marzo in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Il film, diretto da Deon Taylor, racconta la storia di una giovane poliziotta (Naomie Harris), che si trova a lottare tra criminalità e corruzione.

La legge dei più forti, la trama e il cast del film

Nel film La legge dei più forti, Alicia West, interpretata da Naomie Harris, veste i panni di una giovane poliziotta di New Orleans ed ex militare in Afghanistan.

Durante un turno di lavoro, assiste all'assassinio di un giovane spacciatore da parte di poliziotti corrotti. Senza rendersene conto, Alicia riprende tutto quello che è accaduto con la sua bodycam.

Da quel momento inizia la sua fuga dagli uomini che vogliono ucciderla per eliminare le prove. La donna viene inseguita anche da alcuni criminali che la ritengono responsabile della morte del giovane spacciatore.

Nel cast del film sono presenti, oltre a Naomie Harris, Tyrese Gibson, Terry Malone, Mike Colter, Reid Scott.

Dove vedere il film La legge dei più forti

