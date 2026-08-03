Sull'onda del successo del film colossal di Christopher Nolan, martedì 4 agosto Iris propone in prima serata la miniserie L'Odissea, una produzione pluripremiata realizzata dal premio Oscar Francis Ford Coppola e diretta da Andrej Končalovskij.
La celebre miniserie torna in televisione dopo dieci anni con un appuntamento speciale. L'evento - in programma dalle 21:00 di martedì 4 agosto su Iris (canale 22) - proporrà le due puntate de L'Odissea, per una durata complessiva di 171 minuti.
Una vera e propria maratona televisiva che permetterà al pubblico di riscoprire uno degli adattamenti più apprezzati del poema omerico.
La miniserie vanta un cast di alto livello: da Armand Assante nei panni di Ulisse a Greta Scacchi in quelli di Penelope, fino alla solenne dea Atena interpretata da Isabella Rossellini. Tra gli attori de L'Odissea troviamo anche, tra gli altri: Christopher Lee (Tiresia), Vanessa L. Williams (Calipso), Bernadette Peters (Maga Circe), Eric Roberts (Eurimaco), Irene Papas (Anticlea), Geraldine Chaplin (Euriclea).
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