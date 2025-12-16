Kabir Bedi, torna la Tigre di Mompracem: Il ritorno di Sandokan su Cine34

Mercoledì 17 dicembre, in prima e seconda serata, CINE34 regala ai fan di Kabir Bedi, l’originale Tigre di Mompracem, la riproposizione stracult de Il ritorno di Sandokan, miniserie ispirata ai personaggi di Emilio Salgari diretta da Enzo G. Castellari.

La fama di Bedi, in Italia, esplode proprio con Sandokan: il successo di ascolti senza precedenti ne fa un vero e proprio fenomeno culturale, e l'attore indiano ne plasma la figura nell'immaginario collettivo.

Il carisma e gli occhi di tigre di Bedi tornano, così, anche nelle successive produzioni: nel sequel cinematografico La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa! (1977) e in quello televisivo Il ritorno di Sandokan (1996), che la rete tematica Mediaset dedicata al cinema italiano offre in un’unica soluzione a partire dalle ore 21.15.

Il ritorno di Sandokan, il cast

Il ritorno di Sandokan vede ancora protagonista Kabir Bedi, che torna a interpretare la Tigre della Malesia con la stessa energia esibita nel teleromanzo diretto da Sergio Sollima.

Venti anni dopo il primo capitolo, nel cast de Il ritorno di Sandokan entrano Mandala Tayde (Lady Dora Parker), Romina Power (Maharani Surama), Randi Ingerman (Yamira), Vittoria Belvedere (Baba), Lorenzo Crespi (André de Gomera) e Franco Nero (Yogi Azim). Invece, Yanez de Gomera-Philippe Leroy viene sostituito da Fabio Testi.