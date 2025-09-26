Chris Pratt e Kyla Watts in una scena di Jurassic World Il dominio

Jurassic World - Il dominio va in onda venerdì 26 settembre in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Il film, campione di incassi, segna il ritorno alla regia di Colin Tevorrow, già regista di Jurassic World, quarto capitolo della saga di Jurassic Park.

Jurassic Park - Il dominio, la trama del film con Chris Pratt

Quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar, scenario del primo film Jurassic World, i dinosauri hanno ripopolato la terra, vivendo e cacciando con gli uomini in tutto il mondo.

In questa pellicola fantascientifica, dopo l'arrivo di una nuova minaccia genetica che mette a repentaglio l'intero equilibrio globale, Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) e Owen Grady (Chris Pratt) vengono coinvolti in una corsa contro il tempo per salvare l’intero ecosistema. A fare da sfondo alla vicenda, il ritorno dei protagonisti storici del franchise Jurassic Park Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (l'attrice premio Oscar Laura Dern) e Ian Malcolm (Jeff Goldblum) che si uniranno a Claire e Owen nella battaglia finale contro una potente multinazionale biotecnologica.

Jurassic World - Il dominio, il cast

Chris Pratt torna nei panni di Owen Grady, ex addestratore di velociraptor, determinato a proteggere la sua famiglia e i dinosauri sopravvissuti in un mondo ormai fuori controllo. Accanto a lui, Bryce Dallas Howard interpreta Claire Dearing, ex dirigente del parco Jurassic World.

A rendere ancora più iconico il cast, il ritorno delle tre leggende della saga originale: Laura Dern (Oscar nel 2020 per Storia di un matrimonio) nei panni della dottoressa Ellie Sattler, Jeff Goldblum nel ruolo del carismatico matematico Ian Malcolm, e Sam Neill, di nuovo nel cappello del paleontologo Alan Grant.

Completano il cast del film: Isabella Sermon, BD Wong, Campbell Scott, DeWanda Wise e Mamoudou Athie.