Jurassic World - Il dominio: trama e cast del film su Italia 1
Venerdì 26 settembre, in prima serata su Italia 1, va in onda il film Jurassic World - Il dominio con protagonista Chris Pratt
Jurassic World - Il dominio va in onda venerdì 26 settembre in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.
Il film, campione di incassi, segna il ritorno alla regia di Colin Tevorrow, già regista di Jurassic World, quarto capitolo della saga di Jurassic Park.
Jurassic Park - Il dominio, la trama del film con Chris Pratt
Quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar, scenario del primo film Jurassic World, i dinosauri hanno ripopolato la terra, vivendo e cacciando con gli uomini in tutto il mondo.
In questa pellicola fantascientifica, dopo l'arrivo di una nuova minaccia genetica che mette a repentaglio l'intero equilibrio globale, Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) e Owen Grady (Chris Pratt) vengono coinvolti in una corsa contro il tempo per salvare l’intero ecosistema. A fare da sfondo alla vicenda, il ritorno dei protagonisti storici del franchise Jurassic Park Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (l'attrice premio Oscar Laura Dern) e Ian Malcolm (Jeff Goldblum) che si uniranno a Claire e Owen nella battaglia finale contro una potente multinazionale biotecnologica.
Jurassic World - Il dominio, il cast
Chris Pratt torna nei panni di Owen Grady, ex addestratore di velociraptor, determinato a proteggere la sua famiglia e i dinosauri sopravvissuti in un mondo ormai fuori controllo. Accanto a lui, Bryce Dallas Howard interpreta Claire Dearing, ex dirigente del parco Jurassic World.
A rendere ancora più iconico il cast, il ritorno delle tre leggende della saga originale: Laura Dern (Oscar nel 2020 per Storia di un matrimonio) nei panni della dottoressa Ellie Sattler, Jeff Goldblum nel ruolo del carismatico matematico Ian Malcolm, e Sam Neill, di nuovo nel cappello del paleontologo Alan Grant.
Completano il cast del film: Isabella Sermon, BD Wong, Campbell Scott, DeWanda Wise e Mamoudou Athie.
Leggi anche
entertainment
Tra film-concerto, biopic e documentario, l’autunno 2025 porta nelle sale italiane tre appuntamenti imperdibili: Queen. Rock Montreal in 4K, Springsteen – Liberami dal nulla e Piero Pelù – Rumore Dentro
Tra film-concerto, biopic e documentario, l’autunno 2025 porta nelle sale italiane tre appuntamenti imperdibili: Queen. Rock Montreal in 4K, Springsteen – Liberami dal nulla e Piero Pelù – Rumore Dentro
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
SERIE TV
Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca
Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca