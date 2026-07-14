L'appuntamento con Jurassic Park arriva dopo la scomparsa di Neill, attore neozelandese morto all'età di 78 anni. Nato nel 1947, con una formazione classica e una laurea in letteratura inglese, Neill era diventato una delle figure più riconoscibili del cinema degli anni Novanta, protagonista non solo del film di Spielberg ma anche di Lezioni di piano di Jane Campion. Nel 2023 l'attore aveva rivelato di essere malato.

Jurassic Park: trama e cast

Nel film, Alan Grant è al centro di una storia che ruota attorno all'ambizioso progetto del magnate statunitense John Hammond. Sull'isola Nublar, al largo del Guatemala, Hammond ha realizzato il parco divertimenti più fantastico della sua vita: grazie al dottor Wu, scienziato cino-americano esperto di clonazione e ricostruzione del dna, ha riportato in vita alcune specie di dinosauri, erbivori e carnivori, utilizzando il sangue trovato in alcune zanzare vissute nel giurassico.

Per ottenere l'approvazione finale degli azionisti, Hammond invita per un weekend sull'isola l'esperto di paleontologia Alan Grant, la paleobotanica Ellie Sattler, l'avvocato Donald Gennaro, il matematico Ian Malcolm e i nipotini Lex e Tim. Durante la prima visita, però, le gabbie si aprono e gli umani devono cercare di sopravvivere alla caccia dei T-Rex e dei Velociraptor.

Diretto da Steven Spielberg e basato sull'omonimo romanzo di Michael Crichton, Jurassic Park vede Sam Neill nel ruolo del protagonista Alan Grant, affiancato da Laura Dern nei panni di Ellie Sattler, paleobotanica e sua compagna. Jeff Goldblum interpreta il matematico Ian Malcolm, mentre il visionario miliardario John Hammond ha il volto di Richard Attenborough.



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