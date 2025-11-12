Inferno al Bataclan, il documentario su Rete 4

A 10 anni dalla strage e dagli attentati di Parigi, Rete 4 ricorda le vittime dell’attacco con il documentario in prima visione assoluta Inferno al Bataclan - 13 novembre 2015.

Pris au piege - Le 13 novembre 2015, realizzato da Frédéric Tonolli e David Fritz Goeppinger, va in onda giovedì 13 novembre, in seconda serata, e riporta le testimonianze di molti dei sopravvissuti al più grande attentato terroristico della storia francese.

Una serata apparentemente normale si rivela una trappola mortale e una lotta per la sopravvivenza, che durerà diverse ore. Uno scenario, fino ad allora, impensabile.

Diverse persone, in particolare, David, Nicolas, Émilie e Sébastien, raccontano minuto dopo minuto come siano riusciti a scampare dal caos, le scelte affrontate e i pericoli incontrati. Uno di loro, David, trova in sé risorse impensate per aiutare Caroline.

"Ho visto l’Inferno di Dante", ha affermato un agente intervenuto sul luogo del massacro, una volta uscito dal Bataclan. "Non mi hanno rubato l’anima" conclude, risolutamente, David.

